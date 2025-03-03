В Пензе пожилая женщина выпала из автобуса Происшествия

Пенза, 3 марта 2025. PenzaNews. Пожилая женщина выпала из салона автобуса в Пензе, ей потребовалась госпитализация.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, инцидент произошел напротив дома №57А на проспекте Победы в минувшее воскресенье, 2 марта.

«Предварительно установлено, что [...] водитель – мужчина 1974 года рождения, управляя автобусом «Scania OmniLink», допустил выпадение пассажира из салона автобуса. В результате происшествия пассажир – женщина 1941 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.