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В Пензе пожилая женщина выпала из автобуса

10:02 | 03.03.2025 | Происшествия

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Пенза, 3 марта 2025. PenzaNews. Пожилая женщина выпала из салона автобуса в Пензе, ей потребовалась госпитализация.

В Пензе пожилая женщина выпала из автобуса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, инцидент произошел напротив дома №57А на проспекте Победы в минувшее воскресенье, 2 марта.

«Предварительно установлено, что [...] водитель – мужчина 1974 года рождения, управляя автобусом «Scania OmniLink», допустил выпадение пассажира из салона автобуса. В результате происшествия пассажир – женщина 1941 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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