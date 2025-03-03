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В Пензе росгвардейцы задержали пьяную женщину, которая устроила дебош в торговом центре

11:38 | 03.03.2025 | Происшествия

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Пенза, 3 марта 2025. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали 38-летнюю пьяную женщину, которая устроила дебош в одном из торговых центров Пензы.

В Пензе росгвардейцы задержали пьяную женщину, которая устроила дебош в торговом центре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прибыв на объект по тревожному сигналу, росгвардейцы установили, что в торговый центр зашла нетрезвая сотрудница одного из магазинов одежды с целью выяснения отношений с работодателем. Скандал стремительно перерос в дебош. Гражданка стала громко материться и раскидывать выставленные на продажу вещи. По словам хулиганки, магазин якобы не выплатил ей больничный. Администратор бутика пояснил правоохранителям, что все оговоренные между сторонами средства были начислены в срок», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что для дальнейшего разбирательства задержанная была передана сотрудникам полиции.

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