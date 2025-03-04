В Кузнецком районе легковушка врезалась в дорожное ограждение, пострадали два человека Происшествия

Пенза, 4 марта 2025. PenzaNews. Автомобиль «Lada Kalina» врезался в дорожное ограждение в Кузнецком районе Пензенской области, пострадали два человека.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, ДТП произошло на 748 км федеральной трассы М5 «Урал» вечером 3 марта, за рулем находился мужчина 1983 года рождения.

«В результате происшествия водитель получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи отпущен. Пассажир – женщина 1971 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.