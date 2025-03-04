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Росгвардейцы задержали пьяного пензенца, повредившего мебель в баре

17:25 | 04.03.2025 | Происшествия

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Пенза, 4 марта 2025. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали 29-летнего пьяного мужчину, который повредил мебель в одном из баров, расположенных в Октябрьском районе Пензы.

Росгвардейцы задержали пьяного пензенца, повредившего мебель в баре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Оперативно прибывших на место росгвардейцев встретил администратор увеселительного заведения. Он рассказал стражам правопорядка о том, что двое нетрезвых посетителей бара начали выяснять отношения. Словесный конфликт стремительно перерос в активные действия. Один из мужчин схватил кресло и швырнул его в стену. Аналогичным образом он поступил со стульями и столом. В результате указанное имущество было повреждено», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что для дальнейшего разбирательства задержанный был доставлен в отдел полиции.

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