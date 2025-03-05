В Пензе при пожаре в доме на проспекте Строителей спасены два человека Происшествия

Пенза, 5 марта 2025. PenzaNews. Два человека спасены при пожаре, который произошел в одном из домов на проспекте Строителей в Пензе в минувший вторник, 4 марта. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ГУ МЧС России по Пензенской области.

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«В городе Пензе на проспекте Строителей обгорел кухонный гарнитур на площади 2 кв. метра в однокомнатной квартире. [...] Были спасены два человека», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что, по предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания.

В пресс-службе ведомства уточнили, что сигнал о возгорании поступил в 21.25, на тушение пожара привлекались 12 человек личного состава и три единицы техники.