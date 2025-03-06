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В Пензе пожилая женщина госпитализирована после падения в автобусе

16:43 | 06.03.2025 | Происшествия

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Пенза, 6 марта 2025. PenzaNews. Женщина 1939 года рождения получила травмы в результате падения в автобусе в Пензе, ей потребовалась госпитализация.

В Пензе пожилая женщина госпитализирована после падения в автобусе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, инцидент произошел напротив дома №96 на проспекте Строителей в минувшую среду, 5 марта.

«Предварительно установлено, что [...] водитель – мужчина 1985 года рождения, управляя автобусом «Mercedes-Benz», допустил падение пассажира в салоне автобуса. В результате происшествия пассажир [...] получила телесные повреждения и была госпитализирована», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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