В Сердобском районе в ДТП пострадали четыре человека Происшествия

Пенза, 6 марта 2025. PenzaNews. Два легковых автомобиля — «ВАЗ-21074» и «Lada Kalina» столкнулись в Сердобском районе Пензенской области, пострадали четыре человека.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, ДТП произошло на 92 км дороги «Пенза — Балашов — Михайловка» вечером 5 марта, за рулем первой легковушки находился мужчина 1960 года рождения, вторым автомобилем управлял мужчина 1970 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Lada Kalina» получил телесные повреждения и был госпитализирован. Водитель автомобиля «ВАЗ-21074» и его пассажиры — мужчина и женщина 1990 года рождения — после оказания медицинской помощи были отпущены», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.