В Мокшанском районе в ДТП с участием иномарки и «КамАЗа» пострадали три человека Происшествия

Пенза, 6 марта 2025. PenzaNews. Три человека пострадали в ДТП с участием легкового автомобиля «Hyundai Solaris» и грузовика «КамАЗ», которое произошло на 372 км дороги «Нижний Новгород — Саратов» в Мокшанском районе Пензенской области в минувшую среду, 5 марта.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, иномарка сначала врезалась в дорожное ограждение, а затем столкнулась с «КамАЗом», обоими транспортными средствами управляли мужчины 1985 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Hyundai Solaris» получил телесные повреждения и был госпитализирован. Пассажиры этого же автомобиля — мужчины 1968 и 1989 годов рождения — после оказания медицинской помощи были отпущены», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.