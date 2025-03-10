ДТП в Нижнеломовском районе унесло жизнь мужчины Происшествия

Пенза, 10 марта 2025. PenzaNews. Автомобиль «Renault Sandero», автобус «Higer» и тягач «Sitrak» с полуприцепом столкнулись в Нижнеломовском районе Пензенской области, водитель легковушки погиб.

Фото: управление Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области

Как следует из сообщения, размещенного в Telegram-канале управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, ДТП произошло на 536 км федеральной трассы М5 «Урал» утром 10 марта, за рулем легковушки находился мужчина 1971 года рождения, автобусом управлял мужчина 1988 года рождения, большегрузом — мужчина 1986 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Renault Sandero» скончался на месте до приезда скорой помощи. Пассажир автобуса – мужчина 1982 года рождения получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.