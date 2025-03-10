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В Нижнем Ломове при пожаре в многоквартирном доме спасены 13 человек, 20 эвакуированы

14:04 | 10.03.2025 | Происшествия

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Пенза, 10 марта 2025. PenzaNews. 13 человек, в том числе трое детей, спасены, 20 эвакуированы при пожаре в многоквартирном доме на улице Карла Маркса в Нижнем Ломове Пензенской области.

В Нижнем Ломове при пожаре в многоквартирном доме спасены 13 человек, 20 эвакуированы

Фото: кадр из видео в Telegram-канале ГУ МЧС России по Пензенской области

Как следует из сообщения, размещенного в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону, сигнал о возгорании поступил утром в понедельник, 10 марта.

«Очагом пожара стала квартира на втором этаже, где огнем было охвачено 20 кв. метров. Два человека получили травмы: мужчина 61 года и женщина 70 лет. Огнеборцы МЧС России спасли 13 человек, включая троих несовершеннолетних, и эвакуировали 20 жильцов», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в настоящее время специалисты выясняют обстоятельства пожара.

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