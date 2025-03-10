В Пензе росгвардейцы задержали пьяную женщину, которая устроила скандал с посетителями бара Происшествия

Пенза, 10 марта 2025. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали 47-летнюю пьяную женщину, которая устроила скандал с посетителями одного из баров Пензы.

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«Тревожная кнопка на объекте сработала в 1.10. Оперативно прибывшие на место правоохранители выяснили, что одна из посетительниц увеселительного заведения перебрала с алкогольными напитками и стала вести себя вызывающим образом. За непристойное поведение гражданке начали делать замечания остальные посетители бара. В ответ дебоширка начала громко материться, оскорблять и провоцировать окружающих», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что для дальнейшего разбирательства задержанная была доставлена в отдел полиции.