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На трассе в Кузнецке столкнулись два грузовика, один из водителей погиб

12:08 | 11.03.2025 | Происшествия

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Пенза, 11 марта 2025. PenzaNews. Два грузовых автомобиля — «Shaanxi» и «Scania» с полуприцепом — столкнулись на 751 км федеральной трассы М5 «Урал» в черте Кузнецка Пензенской области, один из водителей погиб.

На трассе в Кузнецке столкнулись два грузовика, один из водителей погиб. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, ДТП произошло поздно вечером 10 марта, за рулем первого грузовика находился мужчина 1974 года рождения, вторым управлял мужчина 1986 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Scania» скончался на месте. Водитель автомобиля «Shaanxi» получил телесные повреждения и был госпитализирован», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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