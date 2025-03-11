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В Мокшанском районе опрокинулась легковушка, пострадали три человека

12:23 | 11.03.2025 | Происшествия

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Пенза, 11 марта 2025. PenzaNews. Автомобиль «Lada Vesta» съехал с дороги в кювет и опрокинулся в Мокшанском районе Пензенской области, пострадали три человека.

В Мокшанском районе опрокинулась легковушка, пострадали три человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, ДТП произошло на 377 км дороги «Нижний Новгород — Саратов» 10 марта, за рулем находился мужчина 1989 года рождения.

«В результате происшествия водитель и пассажир – женщина 1955 года рождения получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены. Еще один пассажир – женщина 1958 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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