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Под Пензой столкнулись «Renault Duster» и «BMW X5», один из водителей госпитализирован

13:10 | 11.03.2025 | Происшествия

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Пенза, 11 марта 2025. PenzaNews. Два автомобиля — «Renault Duster» и «BMW X5» — столкнулись в Пензенском районе, один из водителей госпитализирован.

Под Пензой столкнулись «Renault Duster» и «BMW X5», один из водителей госпитализирован. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло на 8 км дороги «Ленинский лесхоз — Богословка» 10 марта, за рулем первой иномарки находился мужчина 1981 года рождения, вторым автомобилем управляла женщина 1986 года рождения.

«Водитель автомобиля «Renault Duster» получил телесные повреждения и был госпитализирован. [...] Водитель автомобиля «BMW X5» [...] после оказания медицинской помощи была отпущена», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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