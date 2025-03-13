В Пензе росгвардейцы задержали пьяного молодого человека, который устроил дебош в баре Происшествия

Пенза, 13 марта 2025. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали молодого человека, который устроил дебош в одном из баров Пензы.

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«Тревожная кнопка на охраняемом объекте сработала в половине второго ночи. По прибытии на место внимание росгвардейцев сразу привлек молодой человек, скандировавший нецензурную брань в адрес администратора заведения. Стражи правопорядка сделали замечание хулигану и попытались провести с ним профилактическую беседу, однако молодой человек продолжил бесчинство», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что задержанный был доставлен в отдел полиции для составления административного протокола.