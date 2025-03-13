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В Пензе сотрудники Госавтоинспекции после погони задержали пьяного водителя без прав

15:10 | 13.03.2025 | Происшествия

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Пенза, 13 марта 2025. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции задержали в Пензе пьяного водителя без прав, который, уходя от погони, неоднократно нарушил правила дорожного движения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В Пензе сотрудники Госавтоинспекции после погони задержали пьяного водителя без прав. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«13 марта 2025 года при несении службы сотрудниками отдельного батальона дорожно-патрульной службы был замечен автомобиль, [...] который передвигался по проезжей части с выключенными фарами. При помощи сигнально-говорящего устройства водителю было подано законное требование об остановке, однако молодой человек не реагировал и продолжал движение, в ходе которого неоднократно нарушил правила дорожного движения», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что водитель был задержан в Автоматном переулке, им оказался житель Пензы 2008 года рождения.

«По результатам освидетельствования было установлено, что водитель управлял транспортным средством в состоянии опьянения. Кроме этого, было установлено, что гражданин ранее не имел права управления транспортным средством. В отношении нарушителя были составлены материалы по ч. 4 ст. 12.15, ч. 1 ст. 12.12, ч. 3 ст. 12.16, ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ. Автомобиль был помещен на специализированную стоянку», — добавляется в тексте.

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