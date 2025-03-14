В Пензе росгвардейцы задержали молодого человека, пристававшего к прохожим Происшествия

Пенза, 14 марта 2025. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали молодого человека, который приставал к прохожим возле торгового павильона на улице Луначарского в Пензе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Находясь на маршруте патрулирования, стражи правопорядка заметили молодого человека, который вел себя вызывающим образом, приставая к прохожим и громко выражаясь грубой нецензурной бранью в их адрес. [...] Навстречу вышел работник торгового павильона, пояснив, что данный молодой человек мешает работать, оскорбляет и всячески провоцирует конфликтую ситуацию. Хулигану были неоднократно сделаны замечания, однако на них он не реагировал и продолжал дебоширить», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что нарушитель общественного порядка был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.