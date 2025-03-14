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В Пензе росгвардейцы задержали молодого человека, пристававшего к прохожим

12:32 | 14.03.2025 | Происшествия

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Пенза, 14 марта 2025. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали молодого человека, который приставал к прохожим возле торгового павильона на улице Луначарского в Пензе.

В Пензе росгвардейцы задержали молодого человека, пристававшего к прохожим. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Находясь на маршруте патрулирования, стражи правопорядка заметили молодого человека, который вел себя вызывающим образом, приставая к прохожим и громко выражаясь грубой нецензурной бранью в их адрес. [...] Навстречу вышел работник торгового павильона, пояснив, что данный молодой человек мешает работать, оскорбляет и всячески провоцирует конфликтую ситуацию. Хулигану были неоднократно сделаны замечания, однако на них он не реагировал и продолжал дебоширить», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что нарушитель общественного порядка был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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