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В Пензе росгвардейцы задержали двоих посетителей бара, один из которых проломил гипсокартонную стену

13:28 | 19.03.2025 | Происшествия

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Пенза, 19 марта 2025. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали двоих посетителей бара, один из которых проломил гипсокартонную стену.

В Пензе росгвардейцы задержали двоих посетителей бара, один из которых проломил гипсокартонную стену. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Кнопка тревожной сигнализации сработала в заведении в половине первого ночи. На месте росгвардейцев встретил бармен, пояснив, что один из посетителей ударил кулаком в гипсокартонную стену и проломил ее. Сам дебошир рассказал стражам правопорядка, что не смог сдержать отрицательные эмоции в ходе бытовой ссоры со своей девушкой, которая также находилась в баре. В разговор вмешался посторонний гражданин, который начал громко материться. На просьбы прекратить бесчинствовать не реагировал», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что задержанные были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.


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