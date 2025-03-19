В Пензе росгвардейцы задержали двоих посетителей бара, один из которых проломил гипсокартонную стену Происшествия

Пенза, 19 марта 2025. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали двоих посетителей бара, один из которых проломил гипсокартонную стену.

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«Кнопка тревожной сигнализации сработала в заведении в половине первого ночи. На месте росгвардейцев встретил бармен, пояснив, что один из посетителей ударил кулаком в гипсокартонную стену и проломил ее. Сам дебошир рассказал стражам правопорядка, что не смог сдержать отрицательные эмоции в ходе бытовой ссоры со своей девушкой, которая также находилась в баре. В разговор вмешался посторонний гражданин, который начал громко материться. На просьбы прекратить бесчинствовать не реагировал», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что задержанные были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.