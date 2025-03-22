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В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который устроил дебош в магазине из-за отказа продать ему алкоголь

13:45 | 22.03.2025 | Происшествия

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Пенза, 22 марта 2025. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали 30-летнего пьяного мужчину, который устроил дебош в магазине на улице Ново-Терновской в Пензе из-за отказа продать ему алкоголь.

В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который устроил дебош в магазине из-за отказа продать ему алкоголь. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ведомства, сигнал о происшествии поступил в 23.00, на месте росгвардейцы выяснили, что мужчина зашел в магазин с целью покупки спиртного, однако работники торговой точки напомнили ему о том, что продажа алкогольной продукции в ночное время запрещена.

«Отказ продавцов мужчина не принял и начал требовать продать ему алкоголь, используя нецензурную лексику, а также провоцировать работников магазина. Гражданин был неоднократно предупрежден об ответственности за нарушение правопорядка. Слова правоохранителей нетрезвый хулиган проигнорировал и продолжил вести себя непристойным образом», — сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что после задержания мужчина был передан сотрудникам полиции для составления административного протокола.


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