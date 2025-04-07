В Наровчате следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре Происшествия

Пенза, 7 апреля 2025. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели мужчины при пожаре, который произошел в частном доме в селе Наровчат Пензенской области.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что ночью 7 апреля 2025 года в доме на улице Калинина в селе Наровчат произошел пожар. После его ликвидации обнаружено тело 58-летнего мужчины. По имеющейся информации, он проживал один», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что при осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, возможная причина пожара связана с неисправностью электропроводки», — сказано в тексте.