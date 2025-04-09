В Пензе в ДТП с участием самосвала и легковушки пострадали четыре человека, в том числе два ребенка Происшествия

Пенза, 9 апреля 2025. PenzaNews. Четыре человека, в том числе два ребенка, пострадали в результате столкновения самосвала «МАЗ» и легкового автомобиля «ВАЗ-21074», которое произошло на улице Аустрина в Пензе в минувший вторник, 8 апреля.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, за рулем грузовика находился мужчина 1983 года рождения, легковушкой управлял мужчина 1965 года рождения.

«В результате происшествия пассажир автомобиля марки «ВАЗ-21074» – девочка 2022 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована. Водитель и пассажиры этого же транспортного средства — мужчина 1989 года рождения, женщина 1989 года рождения и девочка 2023 года рождения — после оказания медицинской помощи были отпущены», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по факту ДТП проводится проверка, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.