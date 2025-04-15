В Бековском районе следователи устанавливают обстоятельства смерти рыбака Происшествия

Пенза, 15 апреля 2025. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти 50-летнего рыбака, тело которого было обнаружено в реке Хопер в Бековском районе Пензенской области.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 13 апреля 2025 года житель Бековского района ушел на рыбалку на берег реки Хопер недалеко от села Гранки. Тело погибшего было обнаружено в реке родственниками, направившимися к месту рыбалки, поскольку они были обеспокоены его длительным отсутствием», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

В нем добавляется, что следователем проведен осмотр места происшествия, телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти мужчины, не обнаружено.

«С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — поясняется в тексте.