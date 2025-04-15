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В Бековском районе следователи устанавливают обстоятельства смерти рыбака

14:01 | 15.04.2025 | Происшествия

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Пенза, 15 апреля 2025. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти 50-летнего рыбака, тело которого было обнаружено в реке Хопер в Бековском районе Пензенской области.

В Бековском районе следователи устанавливают обстоятельства смерти рыбака. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 13 апреля 2025 года житель Бековского района ушел на рыбалку на берег реки Хопер недалеко от села Гранки. Тело погибшего было обнаружено в реке родственниками, направившимися к месту рыбалки, поскольку они были обеспокоены его длительным отсутствием», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

В нем добавляется, что следователем проведен осмотр места происшествия, телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти мужчины, не обнаружено.

«С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — поясняется в тексте.


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