В Пензе завершено расследование дела о травмировании работника организации, занимающейся торговлей ГСМ Происшествия

Пенза, 15 апреля 2025. PenzaNews. Следственный отдел по Октябрьскому району Пензы СУ СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению руководителя организации, занимающейся торговлей ГСМ, в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

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«По данным следствия, 21 ноября 2024 года руководитель организации, занимающейся торговлей горюче-смазочными материалами, не обеспечил безопасные условия труда, допустив к эксплуатации вилочного автопогрузчика разнорабочего, не имеющего удостоверение тракториста-машиниста. Вследствие допущенных нарушений потерпевший при проведении погрузочно-разгрузочных работ запустил двигатель автопогрузчика, который из-за включения задней передачи начал движение и прижал разнорабочего к воротам склада. 50-летний мужчина получил телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по региону.

В нем отмечается, что обвиняемый признал вину в совершении инкриминируемого деяния.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — уточняется в тексте.