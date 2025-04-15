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В Пензе завершено расследование дела о травмировании работника организации, занимающейся торговлей ГСМ

16:19 | 15.04.2025 | Происшествия

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Пенза, 15 апреля 2025. PenzaNews. Следственный отдел по Октябрьскому району Пензы СУ СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению руководителя организации, занимающейся торговлей ГСМ, в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

В Пензе завершено расследование дела о травмировании работника организации, занимающейся торговлей ГСМ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 21 ноября 2024 года руководитель организации, занимающейся торговлей горюче-смазочными материалами, не обеспечил безопасные условия труда, допустив к эксплуатации вилочного автопогрузчика разнорабочего, не имеющего удостоверение тракториста-машиниста. Вследствие допущенных нарушений потерпевший при проведении погрузочно-разгрузочных работ запустил двигатель автопогрузчика, который из-за включения задней передачи начал движение и прижал разнорабочего к воротам склада. 50-летний мужчина получил телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по региону.

В нем отмечается, что обвиняемый признал вину в совершении инкриминируемого деяния.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — уточняется в тексте.


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