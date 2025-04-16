Прокуратура организовала проверку по информации в СМИ об избиении подростка в Пензе Происшествия

Пенза, 16 апреля 2025. PenzaNews. Прокуратура Ленинского района Пензы организовала проверку по распространенной в СМИ информации об избиении подростка. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

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«В средствах массовой информации распространены сведения, из которых следует, что в вечернее время 15 апреля 2025 года на улице Московской города Пензы мужчина избил подростка. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка деятельности органов системы профилактики по предотвращению противоправного поведения несовершеннолетних, а также работе органов внутренних дел по своевременному реагированию на сообщения о совершении преступлений. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что также по указанному факту правоохранительными органами организовано проведение доследственной проверки, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры района.