В Вадинском районе организована проверка по факту гибели двух человек при пожаре Происшествия

Пенза, 20 апреля 2025. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели двух человек при пожаре в селе Луговом Вадинского района Пензенской области.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 19 апреля 2025 года в доме в селе Луговом Вадинского района произошел пожар. После его ликвидации обнаружены тела двух женщин в возрасте 68 и 89 лет. При осмотре каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, на погибших не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что, по предварительным данным, возможная причина пожара связана с неисправностью электропроводки.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — поясняется в тексте.