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Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела женщины в водоеме в Пензе

18:03 | 21.04.2025 | Происшествия

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Пенза, 21 апреля 2025. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту обнаружения тела женщины в водоеме на территории Октябрьского района Пензы.

Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела женщины в водоеме в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 19 апреля 2025 года в пруду на территории Октябрьского района города Пензы обнаружено тело женщины. Следователем проведен осмотр места происшествия, каких-либо телесных повреждений на погибшей не обнаружено», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что с целью установления точной причины и давности наступления смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и личности погибшей. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — сказано в тексте.


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