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Житель Башмаково во время работ на земельном участке обнаружил учебную гранату

12:48 | 24.04.2025 | Происшествия

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Пенза, 24 апреля 2025. PenzaNews. Житель Башмаково Пензенской области во время работ на земельном участке обнаружил предмет, похожий на гранату, и немедленно сообщил об этом в правоохранительные органы.

Житель Башмаково во время работ на земельном участке обнаружил учебную гранату. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На место оперативно выехали сотрудники Росгвардии. Специалисты отряда мобильного особого назначения «Страж» [...] провели осмотр и установили, что находка является учебной гранатой РГД-5, не представляющей опасности для жизни и здоровья», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Росгвардии по Пензенской области.

В нем добавляется, что после обследования росгвардейцы передали находку экспертам-криминалистам регионального УМВД.

«Управление Росгвардии по Пензенской области напоминает: при обнаружении подозрительных предметов категорически запрещается трогать, поднимать или перемещать их. Необходимо немедленно сообщить о находке в правоохранительные органы по телефонам 102 или 112», — сказано в тексте.


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