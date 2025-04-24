Житель Башмаково во время работ на земельном участке обнаружил учебную гранату Происшествия

Пенза, 24 апреля 2025. PenzaNews. Житель Башмаково Пензенской области во время работ на земельном участке обнаружил предмет, похожий на гранату, и немедленно сообщил об этом в правоохранительные органы.

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«На место оперативно выехали сотрудники Росгвардии. Специалисты отряда мобильного особого назначения «Страж» [...] провели осмотр и установили, что находка является учебной гранатой РГД-5, не представляющей опасности для жизни и здоровья», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Росгвардии по Пензенской области.

В нем добавляется, что после обследования росгвардейцы передали находку экспертам-криминалистам регионального УМВД.

«Управление Росгвардии по Пензенской области напоминает: при обнаружении подозрительных предметов категорически запрещается трогать, поднимать или перемещать их. Необходимо немедленно сообщить о находке в правоохранительные органы по телефонам 102 или 112», — сказано в тексте.