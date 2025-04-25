00:37:36 Суббота, 26 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Наровчатском районе следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре

18:17 | 25.04.2025 | Происшествия

Печать

Пенза, 25 апреля 2025. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели 60-летнего мужчины при пожаре, который произошел в частном доме в селе Азарапино Наровчатского района Пензенской области.

В Наровчатском районе следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что днем 24 апреля 2025 года в доме в селе Азарапино Наровчатского района произошел пожар. После его ликвидации обнаружено тело хозяина дома. При осмотре каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, на погибшем не обнаружено», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что с целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

«По предварительным данным, возможная причина пожара связана с неисправностью электропроводки», — сказано в тексте.


Читайте также
Жительница Пензы поверила позвонившему ей «сотруднику портала госуслуг» и лишилась более 1,2 млн. рублей Депутат Елена Падалкина лишена права выступлений на восьми заседаниях пензенской гордумы
До двух лет лишения свободы может получить житель Пензы, угрожавший бывшей супруге убийством В селе Азарапино Наровчатского района при пожаре в частном доме погиб человек
В Пензенской области прогнозируется желтый уровень погодной опасности В Пензе «Т Плюс» установила скамейки и урны в местах отдыха горожан
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама