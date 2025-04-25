В Наровчатском районе следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре Происшествия

Пенза, 25 апреля 2025. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели 60-летнего мужчины при пожаре, который произошел в частном доме в селе Азарапино Наровчатского района Пензенской области.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что днем 24 апреля 2025 года в доме в селе Азарапино Наровчатского района произошел пожар. После его ликвидации обнаружено тело хозяина дома. При осмотре каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, на погибшем не обнаружено», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что с целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

«По предварительным данным, возможная причина пожара связана с неисправностью электропроводки», — сказано в тексте.