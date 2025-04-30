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В Пензе в ДТП пострадали шесть человек

18:04 | 30.04.2025 | Происшествия

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Пенза, 30 апреля 2025. PenzaNews. Шесть человек пострадали в результате ДТП в микрорайоне Арбеково города Пензы.

В Пензе в ДТП пострадали шесть человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного в Telegram-канале управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, предварительно установлено, что вечером 29 апреля напротив дома №38 на проспекте Строителей столкнулись автомобили «Kia Rio» и «Audi A8», которыми управляли мужчины 1953 и 2001 годов рождения соответственно.

«После столкновения водитель автомобиля «Audi A8» совершает наезд на припаркованные транспортные средства «УАЗ Профи», «Jetour», «ВАЗ-2110», «Lada Vesta». В результате происшествия водитель автомобиля «Kia Rio» получил телесные повреждения и был госпитализирован», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что также пострадали двое пассажиров автомобиля «Kia» — молодые люди 2002 и 2004 годов рождения, водитель «Audi» и находившиеся в салоне иномарки мужчина 2002 года рождения и женщина 2001 года рождения, которые после оказания медицинской помощи были отпущены.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отмечается в сообщении.


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