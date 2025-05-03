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В Никольске при пожаре в частном доме погибли два человека

09:25 | 03.05.2025 | Происшествия

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Пенза, 3 мая 2025. PenzaNews. Два человека погибли в результате пожара, произошедшего в частном доме в городе Никольске Пензенской области.

В Никольске при пожаре в частном доме погибли два человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного в Telegram-канале ГУ МЧС России по Пензенской области, сигнал о возгорании поступил в 23.38 пятницы, 2 мая.

«Сгорел деревянный дом площадью 60 кв. метров. Также оплавилась наружная стена соседнего дома на площади 25 кв. метров. Благодаря грамотным и оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений удалось не допустить распространения огня на соседние жилые дома. На месте пожара обнаружены погибшими 72-летняя женщина и 50-летний мужчина», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что на тушение пожара привлекались четыре единицы техники и 11 человек личного состава МЧС России, службы спасения Никольского района и пензенского пожарно-спасательного центра.

«Причина пожара устанавливается. Проводится проверка», — добавляется в сообщении.


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