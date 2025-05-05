Прокуратура организовала проверку по факту нападения безнадзорных собак на женщину и ребенка в Пензе Происшествия

Пенза, 5 мая 2025. PenzaNews. Прокуратура Октябрьского района Пензы организовала проверку по факту нападения безнадзорных собак на женщину и ребенка на улице Фрунзе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

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«По предварительным данным, на улице Фрунзе, 36 города Пензы на женщину и ребенка напали и укусили собаки. Прокуратура даст оценку полноте реализации органами местного самоуправления полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных. По итогам будет решен вопрос о принятии необходимых мер прокурорского реагирования, направленных на привлечение виновных к установленной законом ответственности, а также взыскание в пользу несовершеннолетнего компенсации морального вреда», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что прокуратура также контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту следственными органами.