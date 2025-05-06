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Над Пензенской областью ночью сбито 10 БПЛА — губернатор

08:22 | 06.05.2025 | Происшествия

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Пенза, 6 мая 2025. PenzaNews. Десять беспилотных летательных аппаратов сбито ночью над Пензенской областью. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Над Пензенской областью ночью сбито 10 БПЛА — губернатор

Фото: Pnzreg.ru

«10 БПЛА сбито сегодня ночью в небе над Пензенской областью. На месте работают все службы экстренного реагирования. Жертв и разрушений нет», — написал глава региона в своем Telegram-канале ночью во вторник, 6 мая.

«Просьба не снимать видео, не фотографировать и не выкладывать никаких кадров в соцсети, чтобы не стать невольным помощником врага. Доверяйте только проверенной информации», — добавил он.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи — с 21.00 5 мая до 4.00 6 мая — над регионами России дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 32 — над территорией Брянской области, 22 — над территорией Воронежской области, 19 — над территорией Московского региона, 10 БПЛА сбито над территорией Пензенской области, 9 — над территорией Калужской области, 6 — над территорией Белгородской области, по 2 БПЛА — над территориями Липецкой и Самарской областей и по одному БПЛА — над территориями Владимирской, Курской и Ростовской областей.


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