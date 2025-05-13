В Пензенском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины Происшествия

Пенза, 13 мая 2025. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели мужчины, тело которого было обнаружено в реке Суре под Пензой.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что днем 11 мая 2025 года в реке Суре на территории Пензенского района обнаружено тело мужчины. Следователем проведен осмотр места происшествия, каких-либо телесных повреждений на погибшем не обнаружено», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что с целью установления точной причины и давности наступления смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

«По предварительным данным, погибший — 50-летний житель города Пензы. В начале апреля 2025 года родственница мужчины обратилась в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение», — сказано в тексте.