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В Пензенском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины

14:59 | 13.05.2025 | Происшествия

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Пенза, 13 мая 2025. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели мужчины, тело которого было обнаружено в реке Суре под Пензой.

В Пензенском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что днем 11 мая 2025 года в реке Суре на территории Пензенского района обнаружено тело мужчины. Следователем проведен осмотр места происшествия, каких-либо телесных повреждений на погибшем не обнаружено», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что с целью установления точной причины и давности наступления смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

«По предварительным данным, погибший — 50-летний житель города Пензы. В начале апреля 2025 года родственница мужчины обратилась в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение», — сказано в тексте.


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