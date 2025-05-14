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Две женщины госпитализированы после ДТП с легковушкой и грузовиком в Никольском районе

12:23 | 14.05.2025 | Происшествия

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Пенза, 14 мая 2025. PenzaNews. Две женщины госпитализированы после ДТП с участием легкового автомобиля «Hyundai Getz» и грузовика «Scania» с полуприцепом, которое произошло на 91 км дороги «Городище — Никольск — Ночка» в Никольском районе Пензенской области в минувший вторник, 13 мая.

Две женщины госпитализированы после ДТП с легковушкой и грузовиком в Никольском районе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, за рулем легковушки, которая после удара оказалась в кювете, находился мужчина 1955 года рождения, грузовиком управлял мужчина 1959 года рождения.

«В результате происшествия пассажиры автомобиля «Hyundai Getz» — женщины 1987 и 1958 годов рождения — получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Водитель и еще один пассажир автомобиля «Hyundai Getz» – мужчина 1986 года рождения были осмотрены на месте и отпущены», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.


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