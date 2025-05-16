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До пяти лет лишения свободы грозит пензенцу, который сдал в ломбард украденные у соседа электроинструменты и скутер

13:27 | 16.05.2025 | Происшествия

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Пенза, 16 мая 2025. PenzaNews. Лишение свободы на срок до пяти лет грозит жителю Пензы, который похитил принадлежащие соседу электроинструменты и скутер и сдал украденное в ломбард.

До пяти лет лишения свободы грозит пензенцу, который сдал в ломбард украденные у соседа электроинструменты и скутер. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратился мужчина и пояснил, что во время его длительного отсутствия неизвестные похитили имущество, которое он хранил в подвальном помещении дома.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 42-летний сосед потерпевшего, который также хранил вещи в этом подвале. Воспользовавшись долгим отсутствием соседа, он решил, что имущество ему больше не нужно, и похитил его. Похищенное сосед сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на собственные нужды», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».


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