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В ДТП в Пензенской области два человека погибли, еще десять пострадали

12:01 | 25.05.2025 | Происшествия

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Пенза, 25 мая 2025. PenzaNews. Два человека погибли, еще десять получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения минивэна «Toyota Estima» и легкового автомобиля «Lada Vesta» на трассе «Нижний Новгород — Саратов» в Иссинском районе Пензенской области в ночь на воскресенье, 25 мая.

В ДТП в Пензенской области два человека погибли, еще десять пострадали

Фото: управление Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, ДТП унесло жизни двоих пассажиров иномарки — мужчин 1984 года рождения, пострадали водитель «Toyota Estima» 1990 года рождения, а также пассажиры: мужчины 2004 и 2005 годов рождения и женщины 1964 и 1992 годов рождения были госпитализированы, мужчина 2006 года рождения после оказания медицинской помощи отпущен.

В тексте указано, что еще пострадали четверо граждан, находившихся в отечественной машине.

«Водитель автомобиля марки «Lada Vesta» [мужчина 1982 года рождения] осмотрен на месте происшествия, отпущен. [...] Девочки 2014 и 2022 годов рождения получили телесные повреждения, были доставлены в медицинское учреждение, после оказания медицинской помощи отпущены. [...] Женщина 1979 года рождения была госпитализирована», — уточняется в нем.

В сообщении добавляется, что по факту произошедшего организована проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.


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