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В Пензе в ДТП с участием трех автомобилей пострадали два человека

17:03 | 26.05.2025 | Происшествия

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Пенза, 26 мая 2025. PenzaNews. Два человека пострадали в результате столкновения автомобилей «ВАЗ-2114», «Chevrolet Cruze» и «Citroen C3», которое произошло на проспекте Строителей в Пензе вечером в минувшее воскресенье, 25 мая.

В Пензе в ДТП с участием трех автомобилей пострадали два человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, за рулем отечественной легковушки находился мужчина 1988 года рождения, автомобилем «Chevrolet Cruze» управлял мужчина 1992 года рождения, другой иномаркой — женщина 1992 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-2114» получил телесные повреждения различной степени тяжести и был госпитализирован. Водитель автомобиля «Chevrolet Cruze» после оказания медицинской помощи отпущен. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.


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