В Пензе полиция разыскивает водителя «ВАЗ-211540», который врезался в иномарку, в результате чего пострадали женщина и ребенок Происшествия

Пенза, 30 мая 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции разыскивают водителя «ВАЗ-211540», который врезался в «Hyundai Solaris» напротив дома №71 на улице Мира в Пензе, в результате чего пострадали женщина и ребенок.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло 23 мая в 19.32.

«Неустановленный водитель, управляя автомобилем марки «ВАЗ-211540», допустил столкновение с автомобилем марки «Hyundai Solaris», после чего с места скрылся. В результате происшествия водитель автомобиля «Hyundai Solaris» – женщина 1975 года рождения и пассажир данного автомобиля – мальчик 2010 года рождения получили телесные повреждения», — сказано в тексте.

Свидетелей происшествия просят позвонить в Госавтоинспекцию по телефонам: +7 (8412) 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 или обратиться по адресу: Пенза, улица Бакунина, 181.