13:34:48 Пятница, 30 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе полиция разыскивает водителя «ВАЗ-211540», который врезался в иномарку, в результате чего пострадали женщина и ребенок

11:00 | 30.05.2025 | Происшествия

Печать

Пенза, 30 мая 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции разыскивают водителя «ВАЗ-211540», который врезался в «Hyundai Solaris» напротив дома №71 на улице Мира в Пензе, в результате чего пострадали женщина и ребенок.

В Пензе полиция разыскивает водителя «ВАЗ-211540», который врезался в иномарку, в результате чего пострадали женщина и ребенок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло 23 мая в 19.32.

«Неустановленный водитель, управляя автомобилем марки «ВАЗ-211540», допустил столкновение с автомобилем марки «Hyundai Solaris», после чего с места скрылся. В результате происшествия водитель автомобиля «Hyundai Solaris» – женщина 1975 года рождения и пассажир данного автомобиля – мальчик 2010 года рождения получили телесные повреждения», — сказано в тексте.

Свидетелей происшествия просят позвонить в Госавтоинспекцию по телефонам: +7 (8412) 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 или обратиться по адресу: Пенза, улица Бакунина, 181.


Читайте также
Полицейские задержали жительницу Пензы, которая похитила из магазина товары на сумму более 18 тыс. рублей В Лачиновке огонь уничтожил срубовой дом
Житель Колышлейского района обвиняется в убийстве мужчины В Белинском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело
Два подростка на мотоцикле пострадали в ДТП в Кузнецке Житель Самарской области задержан под Пензой с крупной партией наркотика
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама