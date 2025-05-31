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В Пензенской области выявлено два факта незаконной рубки деревьев

10:01 | 31.05.2025 | Происшествия

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Пенза, 31 мая 2025. PenzaNews. Два факта незаконной рубки деревьев общим объемом около 3,4 кубометра выявлено в двух лесничествах в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

В Пензенской области выявлено два факта незаконной рубки деревьев. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В Пестровском участковом лесничестве Никольского лесничества обнаружена незаконная рубка сосны сырорастущей. Объем незаконно заготовленной древесины составил 0,51 кубометра. Ущерб лесному хозяйству — 32 тыс. 961 рубль. [...] В Белинском-Аргамаковском участковом лесничестве Белинского лесничества обнаружена незаконная рубка трех деревьев. [...] Объем незаконной рубки составил 2,85 кубометра. Ущерб — 99 тыс. 141 рубль», — сказано в тексте.

Из него следует, что в первом случае материалы по факту незаконной рубки направлены в прокуратуру Никольского района, во втором — в ОМВД по Каменскому району для выявления виновных лиц и привлечения их к ответственности.


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