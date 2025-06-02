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В Пензе полиция разыскивает водителя, который создал помеху велосипедисту, в результате чего тот врезался в торговый павильон

12:05 | 02.06.2025 | Происшествия

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Пенза, 2 июня 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции разыскивают водителя, который в ночное время создал помеху велосипедисту на улице Светлой в Пензе, в результате чего тот врезался в торговый павильон, получил травмы и был госпитализирован.

В Пензе полиция разыскивает водителя, который создал помеху велосипедисту, в результате чего тот врезался в торговый павильон. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, создал помеху для движения велосипедиста – мужчины 1995 года рождения, после чего велосипедист допустил наезд на препятствие (торговый павильон). В результате происшествия велосипедист получил телесные повреждения различной степени тяжести и был госпитализирован», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавляется в тексте.


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