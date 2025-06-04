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На трассе в Пензенской области в ДТП попал автобус с детьми

18:33 | 04.06.2025 | Происшествия

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Пенза, 4 июня 2025. PenzaNews. Автобус малого класса «Ford Transit», перевозивший детей, попал в ДТП на 692 км федеральной трассы М5 «Урал» в Городищенском районе Пензенской области.

На трассе в Пензенской области в ДТП попал автобус с детьми

Фото: управление Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области

«Предварительно установлено, что 4 июня [...] произошло столкновение автомобиля «ГАЗ-3009К7» под управлением водителя – мужчины 2000 года рождения и автобуса малого класса «Ford Transit» под управлением водителя – мужчины 1961 года рождения. В результате происшествия три пассажира автобуса — девочки 2014 года рождения — получили телесные повреждения», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону.

Из него следует, что двоих детей доставили в медучреждение, одну девочку отпустили домой после оказания медицинской помощи.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.


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