В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который устроил дебош в многоквартирном доме Происшествия

Пенза, 6 июня 2025. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали пьяного мужчину, который устроил дебош в одном из многоквартирных домов на улице Пушкина в Пензе.

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«Во время патрулирования сотрудники получили сообщение о конфликте между сожителями. Прибыв на место, они обнаружили 32-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который громко нецензурно выражался на лестничной площадке. Как выяснилось, местные жители неоднократно жаловались на неадекватное поведение нарушителя. Стражи порядка сделали ему замечание, однако мужчина продолжил буйствовать», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что после задержания мужчина был доставлен в отдел полиции для составления административного протокола.