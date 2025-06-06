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В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который устроил дебош в многоквартирном доме

13:00 | 06.06.2025 | Происшествия

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Пенза, 6 июня 2025. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали пьяного мужчину, который устроил дебош в одном из многоквартирных домов на улице Пушкина в Пензе.

В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который устроил дебош в многоквартирном доме. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Во время патрулирования сотрудники получили сообщение о конфликте между сожителями. Прибыв на место, они обнаружили 32-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который громко нецензурно выражался на лестничной площадке. Как выяснилось, местные жители неоднократно жаловались на неадекватное поведение нарушителя. Стражи порядка сделали ему замечание, однако мужчина продолжил буйствовать», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что после задержания мужчина был доставлен в отдел полиции для составления административного протокола.


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