В Каменке организована проверка по факту травмирования ребенка в результате падения из окна Происшествия

Пенза, 8 июня 2025. PenzaNews. Проверка организована по факту травмирования 2-летней девочки в результате падения из окна на пятом этаже дома в Каменке Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале следственного управления СКР по региону.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В каменском межрайонном следственном отделе следственного управления СК России по Пензенской области проводится проверка по факту травмирования 2-летнего ребенка при падении с высоты. По данным следствия, 6 июня 2025 года девочка, облокотившись на москитную сетку, упала из окна комнаты, расположенной на пятом этаже дома на улице Суворова в городе Каменке», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что девочка госпитализирована, ей оказывается квалифицированная медицинская помощь.

«Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.