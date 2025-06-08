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В Каменке организована проверка по факту травмирования ребенка в результате падения из окна

09:17 | 08.06.2025 | Происшествия

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Пенза, 8 июня 2025. PenzaNews. Проверка организована по факту травмирования 2-летней девочки в результате падения из окна на пятом этаже дома в Каменке Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале следственного управления СКР по региону.

В Каменке организована проверка по факту травмирования ребенка в результате падения из окна. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В каменском межрайонном следственном отделе следственного управления СК России по Пензенской области проводится проверка по факту травмирования 2-летнего ребенка при падении с высоты. По данным следствия, 6 июня 2025 года девочка, облокотившись на москитную сетку, упала из окна комнаты, расположенной на пятом этаже дома на улице Суворова в городе Каменке», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что девочка госпитализирована, ей оказывается квалифицированная медицинская помощь.

«Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.


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