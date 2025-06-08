Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины вблизи водоема в Белинском районе Происшествия

Пенза, 8 июня 2025. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту обнаружения тела мужчины около пруда в деревне Сяськино Белинского района Пензенской области.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 3 июня 2025 года в [...] Сяськино Белинского района обнаружено тело мужчины около пруда. Следователем проведен осмотр места происшествия, каких-либо телесных повреждений на погибшем не обнаружено. С целью установления точной причины и давности смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале следственного управления СКР по региону.

В нем добавляется, что, по предварительным данным, погибший — 79-летний местный житель.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение», — сказано в тексте.