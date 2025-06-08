В Лунино огонь уничтожил надворные постройки, автомобиль, мотоцикл и прицеп Происшествия

Пенза, 8 июня 2025. PenzaNews. Надворные постройки на площади 340 кв. метров, автомобиль «ГАЗ-69», мотоцикл «Урал» и прицеп сгорели в рабочем поселке Лунино Пензенской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

«Ночью произошел пожар на улице Юбилейной. Горели надворные постройки на площади 340 кв. метров. Также сгорели автомобиль «ГАЗ-69», мотоцикл «Урал» и прицеп. Огонь угрожал расположенным в непосредственной близости жилым домам и гаражам. Благодаря оперативным и грамотным действиям сотрудников пожарно-спасательных подразделений дома удалось отстоять. Пострадавших нет», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону в воскресенье, 8 июня.

В нем уточняется, что на тушение пожара привлекались 12 человек личного состава МЧС России и муниципальной пожарной службы, а также пять единиц техники.

«По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования», — сказано в тексте.