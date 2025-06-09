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В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который устроил дебош в сауне

17:57 | 09.06.2025 | Происшествия

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Пенза, 9 июня 2025. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали пьяного мужчину, который устроил дебош в одной из саун Пензы.

В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который устроил дебош в сауне. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе патрулирования [...] сотрудники Росгвардии получили информацию о конфликте с порчей имущества в сауне в Первомайском районе. Немедленно прибыв на указанный адрес, росгвардейцы обнаружили мужчину в состоянии алкогольного опьянения. В результате его действий был разбит плазменный телевизор, принадлежащий заведению. Нарушитель общественного порядка, 51-летний житель Пензы, вел себя агрессивно, создавая угрозу персоналу и посетителям. Бойцы вневедомственной охраны Росгвардии пресекли его противоправные действия», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что после задержания мужчина был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.


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