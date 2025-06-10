В Пензе в ДТП пострадали три пешехода, в том числе ребенок Происшествия

Пенза, 10 июня 2025. PenzaNews. Три пешехода, в том числе ребенок, пострадали в результате ДТП, которое произошло в Октябрьском районе Пензы в минувший понедельник, 9 июня.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, 9 июня 2025 года в 16.30 напротив дома №2А на улице Бородина в городе Пензе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Datsun on-DO» под управлением водителя – мужчины 1974 года рождения и автомобиля «Kia Rio», которым управлял водитель – мужчина 1973 года рождения. После столкновения автомобиль «Kia Rio» смещается вправо и совершает наезд на трех пешеходов. В результате происшествия пешеходы — мужчина 1978 года рождения и девочка 2020 года рождения — получили телесные повреждения и были госпитализированы. Еще один пешеход – женщина 1988 года рождения после оказания медицинской помощи была отпущена», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.