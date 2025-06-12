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В Пензе разыскивают водителя, который создал помеху велосипедисту, в результате чего тот врезался в торговый павильон и получил травмы

11:47 | 12.06.2025 | Происшествия

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Пенза, 12 июня 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции разыскивают водителя, который создал помеху велосипедисту на улице Луначарского в Пензе, в результате чего тот врезался в торговый павильон и получил травмы.

В Пензе разыскивают водителя, который создал помеху велосипедисту, в результате чего тот врезался в торговый павильон и получил травмы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, 31 мая 2025 года в 20.35 напротив дома №43 на улице Луначарского в городе Пензе неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, создал помеху для движения велосипедисту – мужчине 1995 года рождения, который допустил наезд на препятствие (торговый павильон), после чего с места происшествия скрылся. В результате происшествия велосипедист получил телесные повреждения», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области.

Свидетелей происшествия просят позвонить в Госавтоинспекцию по телефонам: +7 (8412) 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 или обратиться по адресу: Пенза, улица Бакунина, 181.


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