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В Пензе в ДТП с участием легковушки и маршрутки пострадали два человека

12:06 | 13.06.2025 | Происшествия

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Пенза, 13 июня 2025. PenzaNews. Два человека пострадали в результате ДТП с участием легковушки и маршрутки, которое произошло на улице Лермонтова в Пензе в минувший четверг, 12 июня.

В Пензе в ДТП с участием легковушки и маршрутки пострадали два человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, [...] произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиля «Volkswagen Polo», которым управлял водитель – мужчина 1991 года рождения, и автобуса малого класса «Mercedes-Benz», которым управлял водитель – мужчина 1962 года рождения. В результате происшествия водитель автомобиля «Volkswagen Polo» получил телесные повреждения и был госпитализирован. Пассажир автобуса – мужчина 1963 года рождения после оказания медицинской помощи был отпущен», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.


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