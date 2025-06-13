В Пензе в ДТП с участием легковушки и маршрутки пострадали два человека Происшествия

Пенза, 13 июня 2025. PenzaNews. Два человека пострадали в результате ДТП с участием легковушки и маршрутки, которое произошло на улице Лермонтова в Пензе в минувший четверг, 12 июня.

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«По предварительным данным, [...] произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиля «Volkswagen Polo», которым управлял водитель – мужчина 1991 года рождения, и автобуса малого класса «Mercedes-Benz», которым управлял водитель – мужчина 1962 года рождения. В результате происшествия водитель автомобиля «Volkswagen Polo» получил телесные повреждения и был госпитализирован. Пассажир автобуса – мужчина 1963 года рождения после оказания медицинской помощи был отпущен», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.