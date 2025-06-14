Бастрыкин поручил возбудить дело по факту травмирования жительницы Пензы в результате наезда самоката Происшествия

Пенза, 14 июня 2025. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту травмирования жительницы Пензы в результате наезда самоката.

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«В СМИ и социальной сети сообщается, что в июне текущего года в городе Пензе водитель средства индивидуальной мобильности сбил местную жительницу. Пострадавшую госпитализировали. В СУ СК России по Пензенской области по данному факту организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Пензенской области Владимиру Викторовичу Игнатенкову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале информационного центра СКР в субботу, 14 июня.

В нем добавляется, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.